ММДМ приглашает на концерт «Релакс в большом городе»

Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»

2 марта прозвучат сочинения авторов разных веков, призванные подарить отдых жителям и гостям российской столицы. Программу исполнят оркестр «Русская филармония», а также солистка ГАБТа сопрано Дарья Зыкова и солист Oper Leipzig тенор Сергей Писарев.Аудитория услышит «Адажио» Альбинони, «Лебедя» Сен-Санса, «Лунный свет» Дебюсси, Summertime Гершвина и другие композиции. Также в программе — музыка из кинокартин «Цвет ночи», «Список Шиндлера» и др.