ММДМ приглашает на концерт «Релакс в большом городе»

В экспертный совет премии МХТ имени А.П. Чехова вошли профессионалы из восьми областей искусства, со...
Авторы сериала о смоленских вампирах рассказали некоторые подробности третьего сезона. ...
Весной Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект, сообщила пресс-служба объедине...
Музыкальный продюсер согласился с мнением певца Льва Лещенко, призвавшего не подталкивать молодежь...
Самый кассовый фильм в отечественном прокате показали в Будапеште, сообщила «Культуромания». ...
В экспертный совет премии МХТ имени А.П. Чехова вошли профессионалы из восьми областей искусства, со...
Авторы сериала о смоленских вампирах рассказали некоторые подробности третьего сезона. ...
Весной Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект, сообщила пресс-служба объедине...
Музыкальный продюсер согласился с мнением певца Льва Лещенко, призвавшего не подталкивать молодежь...
Самый кассовый фильм в отечественном прокате показали в Будапеште, сообщила «Культуромания». ...
Студенты Школы-студии МХАТ выступят в сибирской столице по программе «Большие гастроли», передает ТА...
Прием заявок на третий образовательный поток Школы кино продлится до 10 марта, сообщила пресс-служ...
Дискуссия РФК прошла в рамках деловой программы 16-го Международного фестиваля искусств в Сочи, со...
В день рождения культового режиссера пройдут встречи и экскурсии по выставке-путешествию «Балабанов»...
Четвертый сезон Sex Education станет последним для исполнительницы роли Мэйв. Об этом она сообщила н...
Выступления группы «Мумий Тролль» не состоятся во всех городах концертного тура, сообщается в груп...
Создатель аниме в жанре космической оперы Рэйдзи Мацумото скончался в 85 лет, сообщил NHK. ...
Участие исполнителя и автора песен Леонида Агутина в музыкальном фестивале анонсировали организаторы...
Оркестр под управлением Валерия Гергиева дважды выступит в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщ...
Спектакли и перформансы показывают в рамках выставки «Всеобщий язык», сообщила пресс-служба ГМИИ. ...
Впервые в петербургском музейном центре появился золотой снимок, сообщила его пресс-служба. ...
Дистрибуцией нового фильма Trap от режиссера «Дома с прислугой» займется студия Warner Bros., сооб...
21.02.2023