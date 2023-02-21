«Чебурашка» уступил лидерство в прокате «Праведнику» Сергея Урсуляка

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

«Чебурашка» Дмитрия Дьяченко потерял лидирующую позицию на восьмой неделе проката. По итогам минувшего уикенда он заработал 97,2 млн рублей, что меньше бокс-офиса предыдущей недели на 39%. На сегодня общая касса ленты превышает 6,43 млрд рублей (более $90 млн).Для «Праведника» прошедшая неделя стала дебютной. Премьера ленты состоялась 16 февраля. По итогам первых выходных он собрал 120,5 млн рублей. Фильм рассказывает о подвиге Николая Киселева, спасшего группу еврейских женщин, детей и стариков во время войны. В главной роли — Александр Яценко.