«Чебурашка» уступил лидерство в прокате «Праведнику» Сергея Урсуляка

21.02.2023

«Чебурашка» уступил лидерство в прокате «Праведнику» Сергея Урсуляка
Военная драма сместила кассового рекордсмена отечественного проката на второе место, свидетельствуют данные «БК».

«Чебурашка» Дмитрия Дьяченко потерял лидирующую позицию на восьмой неделе проката. По итогам минувшего уикенда он заработал 97,2 млн рублей, что меньше бокс-офиса предыдущей недели на 39%. На сегодня общая касса ленты превышает 6,43 млрд рублей (более $90 млн).

Для «Праведника» прошедшая неделя стала дебютной. Премьера ленты состоялась 16 февраля. По итогам первых выходных он собрал 120,5 млн рублей. Фильм рассказывает о подвиге Николая Киселева, спасшего группу еврейских женщин, детей и стариков во время войны. В главной роли — Александр Яценко.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»