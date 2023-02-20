МХТ им. Чехова объявил экспертов первой премии в области искусств

В экспертный совет премии МХТ имени А.П. Чехова вошли профессионалы из восьми областей искусства, сообщает ТАСС.





Совет составили литературовед Дмитрий Бак, пианист Иван Рудин, художник Василий Церетели, критики Юлия Бедерова и Ярослав Тимофеев (оба в сфере музыки), Татьяна Кузнецова (балет), Вадим Рутковский (театр), Иван Кудрявцев (кино). Они составят короткий список номинантов.





Художественный театр учредил премию в год своего 125-летия. На нее могут претендовать деятели искусств до 35 лет в восьми категориях. Лауреаты получат статуэтки «Пловец» — мини-версий горельефа Анны Голубкиной, украшающего вход в МХТ. Первая церемония состоится 27 марта.