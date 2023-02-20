ММК приглашают на «Музыкальные встречи в Кремле»

Весной Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект, сообщила пресс-служба объединения.





Концерты в рамках проекта пройдут в Оружейной палате в марте и апреле. «Музыкальные встречи в Кремле» дополнят существующие фестивали ММК. Особенность проекта — камерное исполнение музыки в окружении музейной выставки, не привязанное к датам, событиям и экспозициям.





Первая встреча состоится 14 марта. Пианист Дмитрий Маслеев и Квартет им. Бородина исполнят произведения композиторов-романтиков Брамса и Дворжака. 7 апреля публику ждет сольное выступление Дмитрия Маслеева. Он исполнит романтические сочинения Рахманинова, Листа, Метнера, Балакирева, Кюи, Глинки и др.





Фото: пресс-служба ММК