Иосиф Пригожин призвал не заставлять молодых музыкантов петь патриотические песни

Музыкальный продюсер согласился с мнением певца Льва Лещенко, призвавшего не подталкивать молодежь к созданию композиций на патриотическую тему. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».





По словам Пригожина, нельзя заставлять людей что-то делать, если они этого не хотят и не могут прочувствовать; нельзя стать «насильным патриотом». Продюсер считает, что не все артисты могут исполнять патриотические композиции. К тому же жителей страны «от повседневных сложностей нужно тоже отвлекать».





По его мнению, сейчас политики пытаются вовлечь в эти процессы всех, хотя россиян долго воспитывали по принципу «не вмешиваться в политику, заниматься своим делом». Молодежь растет «не на телеке, а на интернете» и не отличается политической сознательностью, поэтому с ней нужно разговаривать. Официальная идеология могла бы изменить ситуацию, полагает Пригожин. В пример он привел образ «светлого будущего» от советских коммунистов и добавил, что современной РФ не хватает своего образа будущего.





Ранее Лещенко заявил, что не надо подталкивать молодых артистов к написанию композиций на патриотические темы. Для этого необходимо созреть, пояснил он в беседе с 5-tv.ru.





Фото: Pixabay