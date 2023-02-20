Учебный театр Школы-студии МХАТ приедет с гастролями в Новосибирск

20.02.2023

Учебный театр Школы-студии МХАТ приедет с гастролями в Новосибирск
Студенты Школы-студии МХАТ выступят в сибирской столице по программе «Большие гастроли», передает ТАСС.

15 и 16 апреля Учебный театр представит пока безымянный дипломный спектакль в Новосибирском городском драмтеатре под руководством Сергея Афанасьева. Гастроли станут первыми для нового здания театра.

19 марта новая площадка откроется восстановленной постановкой «Унтиловск». По словам худрука Сергея Афанасьева, идея и атмосфера спектакля схожи с судьбой самого театра. 20 марта учреждение отметит 35-летие.

Здание для Театра Афанасьева, не имевшее своей сцены, получило двухэтажный дом, где размещался кинотеатр «Пионер». Реконструкция строения прошла в рамках реализации нацпроекта «Культура». 

Фото: Pixabay