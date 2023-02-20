Стартовал прием заявок в Школу кино Свердловской киностудии

20.02.2023
Прием заявок на третий образовательный поток Школы кино продлится до 10 марта, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
По завершении приема документов пройдет профильный отбор абитуриентов. Прошедшие собеседования с мастерами претенденты будут зачислены на курс. Участвовать в отборе могут совершеннолетние люди с интересом к кино и кинопроизводству, которые готовы к посещению занятий в будни, смене профессии, ненормированному рабочему графику и экспедициям.
В этом году обучение пройдет по пяти специальностям второго состава съемочной группы: скрипт-супервайзер — ассистент режиссера по работе со сценарием, ассистент оператора/камерамен, фокус-пуллер, ассистент звукорежиссера, локейшн-менеджер.
Студенты смогут бесплатно получить кинопрофессию, которая позволит войти в киноиндустрию. После учебы они могут получить работу в проектах Свердловской киностудии или компаний других регионов страны.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ