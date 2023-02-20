«Мумий Тролль» отменил все мартовские концерты в России

Выступления группы «Мумий Тролль» не состоятся во всех городах концертного тура, сообщается в группах мероприятий во «Вконтакте».





С 10 по 18 марта музыканты во главе с Ильей Лагутенко планировали выступить в шести городах — Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле, Ярославле. Уточняется, что проведение мероприятия «не представляется возможном» в связи с «независящими от организатора и артиста причинам». Организаторы обещали вернуть деньги за несостоявшиеся концерты.





Согласно информации на сайте-агрегаторе мероприятий My rock shows, МТ также отменил участие в майском фестивале Piligrim в Мангейме (ФРГ) и концерт в Лос-Анджелесе (США), запланированный на март 2024 года.





Музыканты не прокомментировали отмену выступлений. На сайте и в официальных соцсетях группы не сообщается об отмененных мероприятиях.





После начала СВО в соцсетях МТ появилось сообщение об отмене концертной деятельности коллектива. Однако позже музыканты подтвердили, что выступят в некоторых российских городах.



