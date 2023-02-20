Умер автор аниме «Космический линкор «Ямато» Рэйдзи Мацумото

Создатель аниме в жанре космической оперы Рэйдзи Мацумото скончался в 85 лет, сообщил NHK.





По информации телеканала, причиной смерти писателя, художника, сценариста и режиссера стала сердечная недостаточность.





Мацумото выпускал манги, на основе которых самостоятельно создавал анимационные полнометражные ленты и сериалы, выступая сценаристом и режиссером. Также его работы экранизировали другие авторы. Многие из них положили начало большим франшизам. Среди знаковых произведений Мацумото — «Космический линкор «Ямато», Galaxy Express 999, «Космический пират Харлок».





Фото: кадр из аниме «Космический крейсер «Ямато»