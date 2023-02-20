Весна в Зарядье начнется с концертов Симфонического оркестра Мариинки

Оркестр под управлением Валерия Гергиева дважды выступит в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщ...
Спектакли и перформансы показывают в рамках выставки «Всеобщий язык», сообщила пресс-служба ГМИИ. ...
Впервые в петербургском музейном центре появился золотой снимок, сообщила его пресс-служба. ...
Оркестр под управлением Валерия Гергиева дважды выступит в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщ...
Спектакли и перформансы показывают в рамках выставки «Всеобщий язык», сообщила пресс-служба ГМИИ. ...
Впервые в петербургском музейном центре появился золотой снимок, сообщила его пресс-служба. ...
Дистрибуцией нового фильма Trap от режиссера «Дома с прислугой» займется студия Warner Bros., сооб...
В английском городе может появиться тематический парк по мотивам гангстерской драмы Peaky Blinders...
Документальную ленту о легендарной советской сборной по хоккею показали в эфире YLE TV2. ...
Кинокомпания Millennium Media официально подтвердила разработку ребута «Хэллбоя», сообщил Deadline...
Выставка «Мусореализм» стартовала в парке «Времена года» на курорте Красная Поляна, сообщает ТАСС....
Виртуальное «Дерево желаний» создал сын художницы и экс-участника The Beatles Джона Леннона, музык...
В феврале новые серии российского мультфильма появятся в кинотеатрах, в марте — на телевидении, пе...
Новый ролик по фантастической ленте представили на IGN Fan Fest 2023 и опубликовали на ютьюб-канал...
В США скончалась актриса Стелла Стивенс.
В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Тень и кость» с Джесси Мей и Беном Бернсом в главных...
Названа дата премьеры романтической комедии «Моя большая греческая свадьба».
Режиссер Уэс Болл рассказал о завершении съемок фильма «Планета обезьян: Королевство».
На 51-м году жизни скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева.
20.02.2023