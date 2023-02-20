Весна в Зарядье начнется с концертов Симфонического оркестра Мариинки

20.02.2023

Весна в Зарядье начнется с концертов Симфонического оркестра Мариинки
Оркестр под управлением Валерия Гергиева дважды выступит в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщили организаторы.

Первого марта публика услышит «Итальянскую симфонию» Мендельсона и «Романтическую симфонию» Брукнера..

В программе концерта 2 марта прозвучат симфоническая поэма «Жизнь героя» Штрауса и «Фантастическая симфония» Берлиоза.

Концерты пройдут в Большом зале. Начало в 19:00.

Фото: Александр Шапунов