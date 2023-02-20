«На Западном фронте без перемен» собрал главные награды BAFTA

Фильм по роману Э. М. Ремарка стал лучшим по версии премии Британской киноакадемии. Список лауреатов приводится на ее сайте.





Снявшего военную драму Эдварда Бергера наградили как лучшего режиссера. Фильм получил 14 номинаций, половина из которых конвертировались в статуэтки. Помимо главных наград в их числе — иностранный фильм, операторская работа, адаптированный сценарий, саундтрек и др.





«Банши Инишерина» стал лучшим среди британских фильмов. Его постановщика Мартина Макдону отметили за оригинальный сценарий.





Награду среди анимационных лент забрал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Сиквел «Аватара» довольствовался статуэткой за спецэффекты.





Среди актеров выделили Остина Батлера («Элвис»), среди актрис — Кейт Бланшетт («Тар»).





Премию BAFTA, основанную в 1948 году, считают одним из предвестников «Оскара».





Фото: кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»