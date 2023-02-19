Золотую фотографию XIX века обнаружили в РОСФОТО

Впервые в петербургском музейном центре появился золотой снимок, сообщила его пресс-служба.





Специалисты РОСФОТО раскрыли особенности техники печати, созданной в Японии и долго державшейся в секрете. Ее разработал Ханбэ (Хамбэ) Мидзуно.





На стеклянную пластину наносили липкий слой из меда, который посыпали золотым порошком. Далее с помощью негатива экспонировали изображение, а отпечаток переносили на гладкую бумагу. После этого картинку переносили на поверхность из разных материалов, включая дерево, чтобы увидеть золотое фото. Финальное изображение покрывали лаком.





Снимок из РОСФОТО датируется концом XIX века. Он сделан в Йокогаме. Предполагаемый автор — Сашичи Огава. Исследователи не исключили, что на фото изображены российские подданные. Они планируют определить, кто изображен на снимке, чтобы выяснить историю редкой находки.





Фото: пресс-служба РОСФОТО