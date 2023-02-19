Названы победители 75-й премии Гильдии режиссеров США

Лауреатов кинематографической премии назвали на церемонии в Лос-Анджелесе.





В главной номинации за лучшую режиссуру победил дуэт Дэниелов — Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за фильм «Всё везде и сразу» с Мишель Йео, сообщила «Культуромания»





За дебют в режиссуре наградили постановщицу драмы «Солнце мое» Шарлотту Уэллс. За постановку драматического сериала — Сэма Левинсона («Эйфория»), за режиссуру комедийного сериала — Билла Хейдера («Барри»), за режиссуру телефильма или сериала — Хелен Шавер («Станция одиннадцать»).





Премия вручается за лучшее режиссерское достижение в кино с 1948 года. Она считается «анонсом» лауреатов «Оскара». Большинство ее победителей за 74 года существования стали обладателями премии Американской киноакадемии. В минувшем году премию Гильдии режиссеров США получила Джейн Кэмпион, поставившая «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем. Она же стала лауреаткой «Оскара»





Фото: кадр из фильма