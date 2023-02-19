WВ выпустит триллер М. Найта Шьямалана «Капкан» летом 2024 года

Дистрибуцией нового фильма Trap от режиссера «Дома с прислугой» займется студия Warner Bros., сообщил Deadline.





По информации издания, американской постановщик индийского происхождения заключил долгосрочную сделку с WВ. Первым проектом в ее рамках станет «Капкан». Предварительно релиз триллера в североамериканском прокате запланировали на 2 августа 2024 года.





Шьямалан ранее называл свою новую работу «чем-то очень необычным и новым» в сравнении с его предыдущими фильмами и сериалами. В настоящее время он пишет сценарий триллера.





«Стук в хижине» 2023 года и еще четыре последних кинокартины режиссера выпустила в прокат компания Universal.





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