Премьеру супергеройского экшна «Марвелы» отложили

Студия Disney перенесла релиз фильма о трех героинях Marvel на конец 2023 года.





Согласно новому графику, «Марвелы» появятся на больших экранах 10 ноября. Изначально ленту планировали выпустить в ноябре 2022 года, затем — в июле 2023-го. Причины переноса премьеры в компании не уточнили.





33-й фильм MCU расскажет о Капитане Марвел (Бри Ларсон), Мисс Марвел (Иман Веллани) и Монике Рамбо (Тейона Паррис), которые по неизвестным причинам начинают меняться местами при каждом использовании своих способностей. Они объединяются, чтобы разобраться в аномалии. Вместе с ними в ленте появится Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.





Фильм поставила Ниа Дакоста (Candyman). Он станет продолжением полного метра «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел».





Фото: Marvel Studios, Добросовестное использование