Crazy Horse выпустят новую пластинку с участием Нила Янга

Американская группа и канадский певец анонсировали новый альбом All Roads Lead Home.





Музыканты планируют представить сборник публике 31 марта. В его записи участвовал ветеран североамериканской рок-сцены Нил Янг.





В плейлисте значатся девять треков, спетых участниками группы. Еще одну композицию — сольную версию Song of the Seasons с совместного альбома BARN 2021 года — исполнил Янг. Музыканты работали над новой пластинкой с начала пандемии.





Группа Crazy Horse основана в 1969 году. Она выпускает сольные альбомы, а также аккомпанирует Нилу Янгу во время записи пластинок и концертных туров. Их сотрудничество началось в начале 1970-х годов.





Фото: Man Alive!, CC BY 2.0