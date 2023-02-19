Парк развлечений по сериалу «Острые козырьки» откроют в Бирмингеме

В английском городе может появиться тематический парк по мотивам гангстерской драмы Peaky Blinders, сообщает Daily Mail.





Действие сериала разворачивается в Бирмингеме. Он посвящен преступному клану Шелби, который контролировал город в 1920-е годы. Его представителей отличал стильный внешний вид, увенчанный кепками с козырьками, в которые вшивали лезвия. Проект создан на основе реальных событий.





В West Midlands Growth подчеркнули, что благодаря «Острым козырькам» в городе увеличился поток туристов (как внутренних, так и международных). Чтобы закрепить его, в туристической компании предложили создать парк.





Шоу Стивена Найта дебютировало в 2013 году и получило шесть сезонов. Последние эпизоды вышли в прошлом году. Финальную точку в истории клана Шелби поставит полнометражный фильм, сюжет которого развернется во время Второй мировой.





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