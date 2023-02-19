Перезагрузку «Хэллбоя» официально подтвердили на EFM в Берлине

Кинокомпания Millennium Media официально подтвердила разработку ребута «Хэллбоя», сообщил Deadline.





Hellboy: The Crooked Man представят на European Film Market, который сопровождает Берлинале. В его основе — одноименная мини-серия комиксов Dark Horse 2008 года. «Горбун» положит начало новой франшизе.





Сценарий новой картины написали создатель Хэллбоя Майк Миньола и его соавтор Кристофер Голден. Впервые они стали сценаристами кинопроекта о своем персонаже. Миньола также станет одним из исполнительных продюсеров. Фильм снимет Брайан Тейлор.





«Горбун» отходит от всех предыдущих лент о Хеллбое. В нем Майк Миньола и его соавтор, наконец, представят подлинную версию своих историй и персонажей в форме фильма", — заявил глава Millennium Media Джеффри Гринштейн.





В марте в Болгарии планируется приступить к съемкам фильма. Сейчас студия завершает переговоры с актерами, имена которых пока не называются.





Действие The Crooked Man развернется в 1950-е годы в Аппалачах. В горах Хэллбой и его коллега-новичок находят общину ведьм, возглавляемую местным дьяволом. Он связан с прошлым главного героя.





Фото: кадр из фильма Hellboy II: The Golden Army