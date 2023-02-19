Копии шедевров мировой живописи из мусора выставили в Сочи

Выставка «Мусореализм» стартовала в парке «Времена года» на курорте Красная Поляна, сообщает ТАСС.





Экспозиция включает 13 работ финалистки проекта «Экософия» Ульяны Беловой. Картины из разных видов отходов созданы на основе сюжетов знаменитых российских и зарубежных мастеров. Посетители могут увидеть мусорокопии «Джаконды» и «Мадонны Литты» Леонардо да Винчи и др. Работы сопровождаются изображением оригинальных полотен, а также информацией о влиянии разных видов отходов на природу и человека сегодня и в будущем.





Выставка нацелена на привлечение внимания к экологическим проблемам. Через обращение к живописным шедеврам она раскрывает актуальные вопросы экологии и будущего человечества, отметили в пресс-службе проекта.





Выставка работает до начала мая.





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