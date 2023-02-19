Четвертый сезон «Сказочного патруля» выйдет в кино и на ТВ

В феврале новые серии российского мультфильма появятся в кинотеатрах, в марте — на телевидении, передает ТАСС.





24 февраля продолжение «Сказочного патруля» от студии «Паровоз» станет доступным в приложении «Мульт», с 25 февраля — на больших экранах, 11 марта мультсериал начнет выходить на телеканалах «МУЛЬТ» и Ani, с 12 марта — на «Мультимузыке».





В центре повествования — четыре девочки-волшебницы. В новых эпизодах они отправляются в Мышкин, чтобы встретить редкое явление — затмение Лиловой Луны, при котором камень, охраняющий город, получает магическую силу. На этот раз волшебницам предстоит найти похищенный артефакт. Также их ждет встреча с новой героиней — ведьмой Мареной.





Фото: кадр из «Сказочного патруля»