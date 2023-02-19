В Сети появился отрывок из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Новый ролик по фантастической ленте представили на IGN Fan Fest 2023 и опубликовали на ютьюб-канале издания IGN.





На кадрах показали главных героев кинокартины во главе с Крисом Пайном. Они используют заклинание для оживления мертвеца. Однако упускают шанс найти ответы на важные вопросы.





Фильм основан на культовой настольной игре «Подземелья и драконы». Он расскажет о незадачливых авантюристах, пытающихся исправить свой промах и найти важный артефакт, чтобы великое зло не смогло поработить мир.





Режиссерами выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В ленте сыграли Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис и др. Премьера фэнтези состоится 31 марта.





Фото: кадр из ролика Dungeons & Dragons