В Сети появился отрывок из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

19.02.2023

В Сети появился отрывок из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
Новый ролик по фантастической ленте представили на IGN Fan Fest 2023 и опубликовали на ютьюб-канале издания IGN.

На кадрах показали главных героев кинокартины во главе с Крисом Пайном. Они используют заклинание для оживления мертвеца. Однако упускают шанс найти ответы на важные вопросы.

Фильм основан на культовой настольной игре «Подземелья и драконы». Он расскажет о незадачливых авантюристах, пытающихся исправить свой промах и найти важный артефакт, чтобы великое зло не смогло поработить мир.

Режиссерами выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В ленте сыграли Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис и др. Премьера фэнтези состоится 31 марта.

Фото: кадр из ролика Dungeons & Dragons