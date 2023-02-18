Скончалась американская актриса Стелла Стивенс

18.02.2023

Скончалась американская актриса Стелла Стивенс
В США скончалась актриса Стелла Стивенс.

Стелла Стивенс скончалась на 85-м году жизни, передает журнал Variety.

Сын артистки сообщил, что Стивенс в последние годы страдала от болезни Альцгеймера.

Артистка снималась с легендарным Элвисом Пресли в фильме «Девочки! Девочки! Девочки!» 1962 года.

Стелла Стивенс начала актерскую карьеру с участия в фильме «Скажи лишь одно для меня», за которую получила премию «Золотой глобус» как лучшая дебютантка. Актрису также можно видеть в фильмах «Чокнутый профессор», «Приключения «Посейдона» и других картинах.


Фото: New YorkPost/YouTube