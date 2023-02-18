Вышел трейлер второго сезона сериала по романам Ли Бардуго «Тень и кость»

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Тень и кость» с Джесси Мей и Беном Бернсом в главных ролях.



Проект основан на одноименной серии романов Ли Бардуго. Второй сезон охватит событиях двух книг: «Штурм и Буря» и «Крах и Восход».



В продолжении сериала главная героиня Алина пытается скрыться от генерала Киригана, планируя разрушить Тенистый Каньон и спасти Равку от смерти.



Шоураннером проекта выступили Эрик Хайссерер и Диган Фрайклинд.



Премьера второго сезона запланирована на 16 марта и состоится на платформе Netflix.

















Фото: кадр из сериала "Тень и кость"











