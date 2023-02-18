Стала известна дата выхода ромкома «Моя большая греческая свадба»

Названа дата премьеры романтической комедии «Моя большая греческая свадьба».



В США картина выходит в прокат 8 сентября 2023 года, передает Deadline.



Подробности о новой картине не сообщаются, известно лишь, что к режиссуре картины вернулась постановщица первой части Ниа Вардалос.



Первый фильм франшизы, вышедший в 2002 году, стал самой кассовой романтической комедией в истории. Картина заработала тогда 368 млн долларов.



В актерский состав картины вошли Джон Корбетт, Луис Мэндилор, Елена Кампурис, Андреа Мартин и другие. Съемки комедии прошли в минувшем году на острове Корфу. Продюсерами ленты выступают Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.



О выходе фильма в России информации на данный момент нет.









Фото: кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба»