Первой премьерой 2023 года в Мариинском станет опера «Набукко»

В Мариинском театре анонсировали первую премьеру 2023 года. Ей станет знаменитая опера Джузеппе Верди «Набукко», сообщает пресс-служба учреждения.



В театре состоится шесть показов «Набукко» — 5 марта, 12 марта, 31 марта.



Над постановкой работают режиссер Анна Шишкина, художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Антон Николаев и другие. Музыкальный руководитель и дирижер новой постановки — Валерий Гергиев.



Мировая премьера оперы «Набукко» прошла 180 лет назад на сцене миланского театра «Ла Скала». В России «Набукко» увидели в первый раз в 1851 году на сцене Большого театра.









Фото: пресс-служба Мариинского театра