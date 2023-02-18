Ямпольская о Брыльске: «Не стоит тратить на нее эмоции»

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала высказывания актрисы Барбары Брыльски о «нищете в России».





Ямпольская отметила, что Брыльска, «звезда единственного фильма» регулярно ездила в Россию, «чтобы заработать на жизнь».



«Все наляпанное Брыльской за последние недели может вызывать брезгливость, может — медицинское понимание», — написала Ямпольская.



По мнению главы думского комитета, в нынешней Польше «слишком опасно» быть замеченной в связях с Россией, «да еще вести себя как порядочный человек».



«Клинический взгляд и брезгливый взгляд — ничего иного Брыльска не заслуживает. Не стоит тратить на нее эмоции. Не надо расходовать на нее фантазию, стирать и перерисовывать», — считает Ямпольская.



Глава комитета по культуре добавила, что образ Нади Шепелевой — героини фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» — образ, сгенерированный нейронными сетями естественного интеллекта, и созданный огромным талантом и трудом множества авторов и партнеров.



«Что такое Надя без музыки, если начистоту? Курва, простите за мой польский. Крайне сомнительная особа. Как ей только детей в школе доверяют? А под гениальное "Возвращение Надежды" — сразу человек с тонкой душевной организацией», — заявила Елена Ямпольская.









Фото: пресс-служба Минкультуры России