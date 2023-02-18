Дмитрий Нагиев объяснил отказ вести «Муз-ТВ» в этом году

В женевской штаб-квартире ООН прошел концерт, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, передает ТАСС.
Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную церемонию награждения лучши...
В российский прокат до конца 2023 года выйдут порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерст...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, ведет антинаучную работу.
Поезд отправится в августе 2023 года, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин...
В женевской штаб-квартире ООН прошел концерт, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, передает ТАСС.
Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную церемонию награждения лучши...
В российский прокат до конца 2023 года выйдут порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерст...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, ведет антинаучную работу.
Поезд отправится в августе 2023 года, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин...
В Санкт-Петербурге пройдут бесплатное обучение студенты и преподаватели Луганской академии культуры ...
В Сети появился трейлер мини-сериала «Любовь и смерть». Главную роль в фильме сыграла Элизабет Олсен...
Музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертом перед бойцами СВО в Луганске, передаю...
Российский актер Михаил Боярский высказался в связи с предстоящим выходом британской экранизации ром...
Искусство и культура остаются одним из главных направлений сотрудничества Таиланда и России. Об этом...
Четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом официально выйдет в прокат в России, передает «Кин...
Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила об ухудшении состояния здоровья артиста.
В Сербии пройдет благотворительный концерт в пользу жертв землетрясения в Сирии.
В рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи пройдет VIII Международная конференция и в...
В Великобритании к выходу готовится новый фильм «Три мушкетера».
В Германии состоялась торжественная церемония открытия 73-го Берлинского кинофестиваля.
Российская актриса Ольга Будина поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Чебурашка».
Об этом на пресс-конференции рассказал глава отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник.
Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах снять новый фильм о Гарри Поттер...
Американский писатель Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых авторов в России в сегменте худо...
18.02.2023