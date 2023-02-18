Дмитрий Нагиев объяснил отказ вести «Муз-ТВ» в этом году

Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную церемонию награждения лучших музыкантов России «Муз-ТВ».



Об этом Нагиев сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.



«В этот раз — нет. Но придет время, мы поработаем... А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал Нагиев.



Шоумен также поблагодарил концерн «Муз-ТВ» за предложение выступить в качестве ведущего премии.



Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев перестал сотрудничать с Первым каналом после 10 лет работы. Сам Нагиев объяснил это тем, что задумался, как и многие россияне, о смене профессии. Нагиев планирует заняться бизнесом и открыть барбершоп.









Фото: Первый канал/YouTube











