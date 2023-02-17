МИД РФ сравнил с преступлением причисление русских художников к украинским в США

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, ведет антинаучную работу.



Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат назвала «мошенничеством» тот факт, что сотрудники музея назвали русских художников украинскими.



«Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью: это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность», — заявила Захарова.



Представитель МИД отметила, что художники, которых музей стал называть украинскими, неоднократно называли себя русскими людьми.



«Видимо, они что-то вкладывали в это понятие. Или мы и у них отнимем право, то самое, которое было всегда — на сохранение памяти и правды о людях, которые ушли?» — добавила Мария Захарова.



По мнению Захаровой, такими преступлениями должны заниматься правоохранительные органы.









Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube