Итальянский посол вызван в посольство из-за отмены выступлений россиян

17.02.2023

Итальянский посол вызван в посольство из-за отмены выступлений россиян
Посол Италии в Москве Джорджо Стараче был вызван в российское посольство из-за отмены выступлений в Италии российских артистов.

В дипведомстве сообщили, что выразили дипломату «недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей».

В посольстве заявили, что подобные действия являются проявлением тенденции к дискриминации деятелей искусства России и ведут к снижению культурно-гуманитарных обменов.

В ведомстве добавили, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничения в отношении итальянских деятелей культуры.

«Естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере», — отметили дипломаты.


Фото: Pixabay.com