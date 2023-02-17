Итальянский посол вызван в посольство из-за отмены выступлений россиян

17.02.2023
Посол Италии в Москве Джорджо Стараче был вызван в российское посольство из-за отмены выступлений в Италии российских артистов.
В дипведомстве сообщили, что выразили дипломату «недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей».
В посольстве заявили, что подобные действия являются проявлением тенденции к дискриминации деятелей искусства России и ведут к снижению культурно-гуманитарных обменов.
В ведомстве добавили, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничения в отношении итальянских деятелей культуры.
«Естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере», — отметили дипломаты.
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