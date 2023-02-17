Музей Победы анонсировал прием заявок на конкурс «Мои герои. Музыка Победы»

Музей Победы анонсировал прием заявок на Международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка Победы».



Прием заявок стартует 20 февраля. Конкурс посвящен памяти музыкантов, композиторов, артистов, которые своим творчеством поднимали моральный дух советского народа в годы Великой Отечественной войны.



Конкурс проводится по пяти номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж», «Вокал» и «Танец», рассказали в музее.



Заявки принимаются на сайте конкурса с 20 февраля по 25 марта 2023 года.



Победителей объявят 10 апреля. 22 апреля состоится торжественная церемония награждения и праздничный концерт.



Конкурс организован Благотворительным фондом Оксаны Федоровой, Музеем Победы, Российской государственной детской библиотекой при поддержке Фонда президентских грантов.









Фото: пресс-служба Музея Победы