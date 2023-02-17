На Дальний Восток из Петербурга отправится литературный поезд

17.02.2023
Из Петербурга на Дальний Восток отправится литературный поезд. Поезд отправится в августе 2023 года, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
По словам Степашина, решение принято и реализуется.
«О том, что в августе из Санкт-Петербурга на Дальний Восток пойдет наш литературный поезд. Это очень здорово — с интересными книгами, с интересными писателями», — сказал Степашин в своем видеообращении к гостям и участникам VI Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга».
Степашин добавил, что 2023 год признан странами СНГ Годом русского языка.
«Мы планируем, чтобы Россия была главным гостем на ряде международных выставок и ярмарок. В частности, в марте месяце это будет Белоруссия, братская нам, а в октябре месяце будет международная выставка в Баку», — добавил Степашин.
Фестиваль «Книжный маяк Петербурга» проходит с 17 по 19 февраля. В программу мероприятия входят более ста событий, в том числе концерты, творческие встречи, лекции, спектакли.
Фото: Рixabay.com