Студенты из Луганска пройдут бесплатную практику на съемочных площадках в Петербурге

17.02.2023

Студенты из Луганска пройдут бесплатную практику на съемочных площадках в Петербурге
В Санкт-Петербурге пройдут бесплатное обучение студенты и преподаватели Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского.

Обучение пройдет на съемочных площадках кинокомпании «Триикс медиа», передает пресс-служба компании.

В компании сообщили, что организовали для студентов и преподавателей из Луганска трехнедельный курс практических занятий на безвозмездной основе.

Практику студенты и преподаватели пройдут на съемочных площадках компании в Санкт-Петербурге.

«Это для нас первый опыт, поэтому мы пока пригласили небольшую группу», рассказали в компании.

В дальнейшем практика для студентов и преподавателей из Луганска будет продолжена.



Фото: Pixabay.com