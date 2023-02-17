Студенты из Луганска пройдут бесплатную практику на съемочных площадках в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут бесплатное обучение студенты и преподаватели Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского.



Обучение пройдет на съемочных площадках кинокомпании «Триикс медиа», передает пресс-служба компании.



В компании сообщили, что организовали для студентов и преподавателей из Луганска трехнедельный курс практических занятий на безвозмездной основе.



Практику студенты и преподаватели пройдут на съемочных площадках компании в Санкт-Петербурге.



«Это для нас первый опыт, поэтому мы пока пригласили небольшую группу», — рассказали в компании.



В дальнейшем практика для студентов и преподавателей из Луганска будет продолжена.













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