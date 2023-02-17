Вышел трейлер мини-сериала «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен

В Сети появился трейлер мини-сериала «Любовь и смерть». Главную роль в фильме сыграла Элизабет Олсен.



Сценарий к фильму создан на основе реальных событий. Картина рассказывает об убийстве, произошедшем в Техасе в 1980 году. Домохозяйка совершила убийство своей соседки и подруги. Суд присяжных оправдал женщину, решив, что она действовала в целях самообороны.



В актерский состав картины, помимо Олсен, вошли Джессии Племонс, Патрик Фьюджит, Кристен Риттер, Том Пелфри, Элизабет Марвел и другие.



Мировая премьера картины запланирована на 11 марта и состоится на фестивале SXSW. На стриминговых платформах фильм выйдет 27 апреля.

















Фото: кадр из фильма «Любовь и смерть»