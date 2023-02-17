Боярский пошутил из-за выхода «Трех мушкетеров» с темнокожим д’Артаньяном

17.02.2023

Боярский пошутил из-за выхода «Трех мушкетеров» с темнокожим д’Артаньяном
Российский актер Михаил Боярский высказался в связи с предстоящим выходом британской экранизации романа «Три мушкетера».

Исполнитель роли д’Артаньяна в советском трехсерийном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» пошутил над тем, что на роль д’Артаньяна выбрали темнокожего актера.

«Что тут сказать. Буду загорать. А если серьезно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину», — рассказал Боярский ресурсу News.ru.

Ранее в Сети вышел трейлер предстоящего фильма «Три мушкетера». Главную роль в фильме сыграл Малачи Пуллар-Латчмен. Фильм выйдет в российский прокат 16 марта.


Фото: Gasgolder/YouTube