В Таиланде пройдет фестиваль русской культуры

Искусство и культура остаются одним из главных направлений сотрудничества Таиланда и России.



Об этом на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават.



С Ольгой Любимовой дипломат обсудил совместные культурные проекты.



«Надеюсь, что наше сотрудничество расширится в этом году, и очень рада, что антиковидные ограничения остались в прошлом, и у нас вновь есть возможность реализовывать проекты в живом формате», — написала Ольга Любимова в своем Telegram-канале.



Министр добавила, что в минувшем году страны отметили 125-летие установления дипломатических отношений. В этом году планируется провести фестиваль российской культуры в Таиланде, состоится выставка «Король Сиама. Высокий визит в Петергоф», посвященная визиту короля Рамы V Чулалонгкорна в Россию.



Кроме того, 21 февраля в Бангкоке во второй раз пройдет Russian Film Festival, а осенью пройдут гастроли Театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova