Новая часть боевика «Джон Уик» официально выйдет в России

17.02.2023

Новая часть боевика «Джон Уик» официально выйдет в России
Четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом официально выйдет в прокат в России, передает «Кинопоиск».

В России фильм покажет кинопрокатная компания «Атмосфера кино». Российская премьера фильма намечена на 23 марта 2023 года.

Помимо Киану Ривза, в фильме снимались Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Донни Йен, Билл Скарсгард.

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» станет самой продолжительной. Фильм длится 2 часа 49 минут. Для Киану Ривза, по его признанию, четвертая часть стала самой сложной в его актерской карьере.