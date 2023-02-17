Новая часть боевика «Джон Уик» официально выйдет в России

В России фильм покажет кинопрокатная компания «Атмосфера кино». Российская премьера фильма намечена на 23 марта 2023 года.Помимо Киану Ривза, в фильме снимались Лоренс Фишберн, Иэн Макшейн, Лэнс Реддик, Донни Йен, Билл Скарсгард.Четвертая часть франшизы «Джон Уик» станет самой продолжительной. Фильм длится 2 часа 49 минут. Для Киану Ривза, по его признанию, четвертая часть стала самой сложной в его актерской карьере.