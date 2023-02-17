У Брюса Уиллиса, помимо афазии, выявили деменцию

Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила об ухудшении состояния здоровья артиста.



Помимо выявленной минувшей весной у актера афазии, врачи диагностировали у Уиллиса деменцию. Заболевание сопровождается изменениями в поведении, проблемами с речью, нарушениями движения.



Близкие сообщили, что установление конкретного диагноза позволит назначить нужное лечение.



«Мы тронуты любовью, которую вы разделяете к нашему дорогому мужу, отцу и другу в это трудное время. Ваше неизменное сострадание, понимание и уважение позволят нам помочь Брюсу жить настолько полноценной жизнью, насколько это возможно», — говорится в сообщении семьи артиста.



Брюс Уиллис приобрел мировую известность после фильмов «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» и других картин.









Фото: Funnie or die/YouTube