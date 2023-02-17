В Белграде пройдет благотворительный концерт в помощь Сирии

В Сербии пройдет благотворительный концерт в пользу жертв землетрясения в Сирии.



Концерт пройдет 22 февраля в Большом зале Русского дома в Белграде, сообщает пресс-служба организации.



Мероприятие организовано Русским домом совместно с представительством Русской Гуманитарной Миссии на Балканах, под эгидой администрации президента Сербии и компании АО «Нестро-петрол».



Средства, собранные на концерте, будут переданы посольству Сирии в Белграде.



«Стихия поразила Сирию, обездолив десятки тысяч людей. Их страдания усугубляются международными санкциями, фактически лишившими страну гуманитарной помощи извне. Сербы, народ недавно много натерпевшийся от внешнего эмбарго, лучше других понимают беду сирийцев», — говорится в сообщении Русского дома.



В программу вечера вошли духовные песни и русская классика, популярные современные песни в исполнении хора «Александр Невский» из Баня-Луки. Специальным гостем вечера станет Павлина Радованович.









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