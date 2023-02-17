Российский музыкальный союз проведет дискуссии на Зимнем фестивале искусств в Сочи

В рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи пройдет VIII Международная конференция и выставка для руководителей учреждений культуры, менеджеров крупных проектов, директоров и художественных руководителей концертных организаций и фестивалей.





Дискуссии организуют Русское концертное агентство и Российский музыкальный союз.



Главной темой предстоящей конференции заявлена «Культурная глобализация или диалог культур».



18 февраля пройдут две дискуссии — «Правовые аспекты, возникающие в ходе создания и реализации творческих проектов» и «Современные сервисы и площадки для монетизации и привлечения финансирования проектов в сфере культуры и искусства».



19 февраля Российский музыкальный союз презентует на конференции Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна». О проекте расскажет его музыкальный продюсер Мария Григорян на сессии «Шоу-кейсы реализованных проектов», организованной ПФКИ.









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