Вышел трейлер «Трех мушкетеров» с темнокожим д’Артаньяном

17.02.2023

Вышел трейлер «Трех мушкетеров» с темнокожим д’Артаньяном
В Великобритании к выходу готовится новый фильм «Три мушкетера».

Трейлер фильма появился на видеохостинге YouTube. Производством картины занималась компания «Парадиз».

В британской экранизации романа Александра Дюма одного из мушкетеров играет чернокожий актер – Малачи Пуллар-Латчмен.

В России премьера «Трех мушкетеров» запланирована на 16 марта. Позже в России выйдет французская версия, в которой главные роли сыграли Венсан Кассель и Ева Грин.


Фото: кадр из фильма "Три мушкетера"