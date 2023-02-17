Вышел трейлер «Трех мушкетеров» с темнокожим д’Артаньяном

В Великобритании к выходу готовится новый фильм «Три мушкетера».



Трейлер фильма появился на видеохостинге YouTube. Производством картины занималась компания «Парадиз».



В британской экранизации романа Александра Дюма одного из мушкетеров играет чернокожий актер – Малачи Пуллар-Латчмен.



В России премьера «Трех мушкетеров» запланирована на 16 марта. Позже в России выйдет французская версия, в которой главные роли сыграли Венсан Кассель и Ева Грин.









Фото: кадр из фильма "Три мушкетера"