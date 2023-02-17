В Германии открылся 73-й Берлинский кинофестиваль

В Германии открылся 73-й Берлинский кинофестиваль

17.02.2023

В Германии состоялась торжественная церемония открытия 73-го Берлинского кинофестиваля.

Открыл фестиваль фильм «Иди ко мне, детка» американского режиссера Ребекки Миллер.

Открытие фестиваля не обошлось без скандала. После того, как в кинозал вошли все гости, активисты движения «Последнее поколение» приклеили себя к красной ковровой дорожке.

В этом году в основной программе фестиваля 19 кинолент режиссеров из 19 стран. Российских фильмов в основной программе смотра в этом году нет.

Нововведением фестиваля стала программа Berlinale Series Award, в рамках которой будут вручаться призы за лучший сериал.

Часть фильмов, представленных на фестивале, будут посвящены украинскому конфликту. На открытии фестиваля с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Во главе жюри фестиваля в этом году актриса и режиссер Кристен Стюарт. Награды победителям вручат 25 февраля.


Фото: Young Germany/Flickr.com