Актриса Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка»

17.02.2023

Актриса Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка»
Российская актриса Ольга Будина поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Чебурашка».

Артистка раскритиковала картину за навязывание западных ценностей, передает мнение артистки портал «Актуальные новости».

Будина призналась, что картина оставила у нее «неприятный осадок», так как в фильме нет положительных героев.

«Он спускается с неба, ничего не умеет, учит чужой язык и говорит, что человечество прогнило», — передает портал слова артистки.

Ранее фильм «Чебурашка» раскритиковал депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он увидел в фильме пропаганду «трансгуманистической идеологии» и назвал картину диверсией против подрастающего поколения.


Фото: кадр из фильма «Чебурашка»