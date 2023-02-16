В программу фестиваля «Дух огня» вошли семь иностранных картин

В программу XXI Международного кинофестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» вошли шесть российских и семь иностранных фильмов.



Об этом на пресс-конференции рассказал глава отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник.



Организаторы смотра отметили, что фестивалю удалось сохранить статус международного.



«Не могу сказать, что у нас выбор был достаточно велик. (...) Международный конкурс (...) Павел Лунгин, председатель этого конкурса, будет вместе со своими коллегами оценивать семь картин», — сказал Шепотинник.



Помимо Павла Лунгина, в международное жюри конкурса вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи и киновед и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушова.



Международный кинофестиваль кинематографических дебютов проходит в Ханты-Мансийске с 2003 года. Автор проекта — кинорежиссер Сергей Соловьев.









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