Студия Warner Bros. опровергла слухи о фильме по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах снять новый фильм о Гарри Поттере, пишет Mirror.



Ранее издание The Sun со ссылкой на источник сообщило о том, что студия планирует запустить в производство экранизацию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».



Сообщалось, что в главной роли продюсеры хотят видеть Дэниэла Рэдклиффа. Представитель студии опроверг планы, заявив, что информация не соответствует действительности.



Издание отметило, что актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли в восьми фильмах поттерианы, признавался в интервью, что не хотел бы возвращаться к роли Гарри Поттера.













Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер»











