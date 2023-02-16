Студия Warner Bros. опровергла слухи о фильме по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

16.02.2023

Студия Warner Bros. опровергла слухи о фильме по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах снять новый фильм о Гарри Поттере, пишет Mirror.

Ранее издание The Sun со ссылкой на источник сообщило о том, что студия планирует запустить в производство экранизацию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Сообщалось, что в главной роли продюсеры хотят видеть Дэниэла Рэдклиффа. Представитель студии опроверг планы, заявив, что информация не соответствует действительности.

Издание отметило, что актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли в восьми фильмах поттерианы, признавался в интервью, что не хотел бы возвращаться к роли Гарри Поттера.



Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер»