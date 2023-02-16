Названы самые издаваемые в России авторы

Американский писатель Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых авторов в России в сегменте художественной литературы в 2022 году, указано в рейтинге Российской книжной палаты.



Сообщается, что общий тираж книг Стивена Кинга превысил 1,3 млн экземпляров.



Согласно рейтингу, в 2022 году в России было издано 204 издания книг Кинга, общий тираж которых составил 1 369 500 экземпляров. На втором месте в рейтинге Федор Достоевский (113 изданий книг тиражом 916 200 экземпляров). В тройке лидеров также Агата Кристи (112 изданий общим тиражом 848 тысяч).



Среди детской литературы наиболее издаваемым в 2022 году был Корней Чуковский. В стране было выпущено 111 изданий книг Чуковского общим тиражом 898 700 экземпляров. Второе место досталось британской писательнице Холли Вебб (103 издания тиражом 753 тысячи), третье место у автора книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг (21 издание, 752 тысячи экземпляров).













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