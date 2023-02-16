Знакомый Носкова рассказал о причинах срыва пермского выступления

16.02.2023

Знакомый Носкова рассказал о причинах срыва пермского выступления
Знакомый певца Николая Носкова рассказал о причинах срыва его концерта в Перми, передает kp.ru.

По информации издания, Носков сорвал концерт, так как плохо чувствовал себя после перелета.

Знакомый артиста назвал глупостью информацию о том, что Носкова «заставляют выступать».

«Если артист не хочет петь, его не заставишь. После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал. Но все-таки не стал отменять концерт, спел вживую сколько смог», — приводит издание слова собеседника.

Супруга Николая Носкова не стала комментировать ситуацию, выразив надежду на то, что неудачу Носкова скоро забудут.


Фото: Pixabay.com