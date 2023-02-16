Минкультуры сообщило, что не получало заявки на «Кинотавр»

Минкультуры России не получало в этом году заявки на проведение кинофестиваля «Кинотавр».



Решение о проведении смотра и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами, сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что Минкультуры не планирует продолжать поддерживать «Кинотавр». Ведомство, указано в публикации, отказалось от идеи реанимировать сочинский фестиваль в том виде, в котором он существовал раньше, а дальнейшая судьба фестиваля не определена.



В Минкультуры сообщили, что не получали заявки на проведение «Кинотавра». Таким образом, в ведомстве опровергли отказ от дальнейшей поддержки смотра.









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