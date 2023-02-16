В Москве прошла премьера фильма «Чекаго»

Об этом на пресс-конференции рассказал глава отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник.
Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах снять новый фильм о Гарри Поттер...
Американский писатель Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых авторов в России в сегменте худо...
Знакомый певца Николая Носкова рассказал о причинах срыва его концерта в Перми, передает kp.ru.
Минкультуры России не получало в этом году заявки на проведение кинофестиваля «Кинотавр».
Об этом на пресс-конференции рассказал глава отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник.
Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах снять новый фильм о Гарри Поттер...
Американский писатель Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых авторов в России в сегменте худо...
Знакомый певца Николая Носкова рассказал о причинах срыва его концерта в Перми, передает kp.ru.
Минкультуры России не получало в этом году заявки на проведение кинофестиваля «Кинотавр».
Показ прошел в кинотеатре «Иллюзион».
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16.02.2023