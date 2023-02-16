В Москве прошла премьера фильма «Чекаго». Показ прошел в кинотеатре «Иллюзион».



Картину представили режиссер Николай Рыбников, продюсеры Владислав Кафеев и Дмитрий Якунин, исполнители главных ролей Иван Кокорин, Галина Безрук, Аскар Нигамедзянов, Семен Алешин.



Фильм рассказывает историю Никиты, который живет в небольшом городке, находящемся на пути наркотрафика. Парень мечтает сделать музыкальную карьеру в Москве и решает заработать денег. Друг детства предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки Никита чудом не попадает в руки полиции.



В России фильм «Чекаго» выйдет в прокат 23 февраля.









Фото: chekagofilm.ru