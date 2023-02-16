Вышел трейлер новой части «Джона Уика»

16.02.2023

Вышел трейлер новой части «Джона Уика»
В Сети появился трейлер четвертой части серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. 

До выхода трейлера компания-производитель фильма Lionsgate представила новые персонажные постеры картины, посвященные всем ключевым персонажам фильма.

Премьера четвертой части «Джона Уика» запланирована на 24 марта.