Филипп Киркоров сообщил о смерти своего бывшего директора Геннадия Рыбака

Российский певец Филипп Киркоров сообщил о смерти близкого друга и бывшего директора Геннадия Рыбака.



Киркоров написал, что Рыбак организовал сотни его концертов, открывал для зрителей новые гастрольные города.



«Ты был не просто директор, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей мое семье, ты окружал заботой меня и моих детей», — написал музыкант.



Киркоров сообщил, что причиной смерти Геннадия Рыбака стал рак. Певец написал, что с Рыбаком у них были разногласия и споры, однако месяц назад им удалось «зарыть топор войны».



Артист назвал своего бывшего директора настоящим профессионалом и отметил, что тот задал достаточно высокую планку в сфере работы менеджера с артистом.









Фото: Walrus36/Flickr.com